لوائح مباريات Burnley Sunderland Vs 4-1 تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Burnley و Sunderland . تبدأ المباراة عند الساعة 15:00:00 يوم 2016-12-31

لوائح مباريات Chelsea Stoke City Vs 4-2 تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Chelsea و Stoke City . تبدأ المباراة عند الساعة 15:00:00 يوم 2016-12-31

لوائح مباريات Leicester City West Ham United Vs 1-0 تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Leicester City و West Ham United . تبدأ المباراة عند الساعة 15:00:00 يوم 2016-12-31

لوائح مباريات Manchester United Middlesbrough Vs 2-1 تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Manchester United و Middlesbrough . تبدأ المباراة عند الساعة 15:00:00 يوم 2016-12-31

لوائح مباريات Southampton West Bromwich Albion Vs 1-2 تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Southampton و West Bromwich Albion . تبدأ المباراة عند الساعة 15:00:00 يوم 2016-12-31

لوائح مباريات Swansea City AFC Bournemouth Vs 0-3 تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Swansea City و AFC Bournemouth . تبدأ المباراة عند الساعة 15:00:00 يوم 2016-12-31

لوائح مباريات Liverpool Manchester City Vs 1-0 تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Liverpool و Manchester City . تبدأ المباراة عند الساعة 17:30:00 يوم 2016-12-31

لوائح مباريات Watford Tottenham Hotspur Vs 0-0 تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Watford و Tottenham Hotspur . تبدأ المباراة عند الساعة 13:30:00 يوم 2017-01-01

لوائح مباريات Arsenal Crystal Palace Vs 0-0 تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Arsenal و Crystal Palace . تبدأ المباراة عند الساعة 16:00:00 يوم 2017-01-01