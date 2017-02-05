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كفرقاسم: مصرع مصطفى عامر وابنه علاء وإصابة قريب للعائلة جراء تعرضهم لإطلاق نار

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/ 1

المثلث

تجميد أوامر هدم 4 منازل في مشيرفة وعارة

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/ 1

فلسطيني

كريم جبران للشمس: "تأجيل الهدم في عوفرة هدفه سلب المزيد من الأراضي الفلسطينية"

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/ 1

محليات

مصرع قاسم أبو صلاح (89 عاما) من مجدل شمس بحادث طرق

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/ 1

فلسطيني

اتهام ثلاثة فلسطينيين بإضرام النيران عمدا بمستوطنة

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لوائح مباريات

2017-02-04

Bayern München
Schalke 04

Vs

1 - 1

تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Bayern München و Schalke 04 . تبدأ المباراة عند الساعة 14:30:00 يوم 2017-02-04

لوائح مباريات

2017-02-05

Saint-Étienne
Olympique Lyonnais

Vs

2 - 0

تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Saint-Étienne و Olympique Lyonnais . تبدأ المباراة عند الساعة 20:00:00 يوم 2017-02-05

لوائح مباريات

2017-02-05

Nantes
Nancy

Vs

0 - 2

تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Nantes و Nancy . تبدأ المباراة عند الساعة 16:00:00 يوم 2017-02-05

لوائح مباريات

2017-02-05

Toulouse
Angers

Vs

4 - 0

تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Toulouse و Angers . تبدأ المباراة عند الساعة 14:00:00 يوم 2017-02-05

لوائح مباريات

2017-02-04

Guingamp
Caen

Vs

0 - 1

تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Guingamp و Caen . تبدأ المباراة عند الساعة 19:00:00 يوم 2017-02-04

لوائح مباريات

2017-02-04

Dijon
PSG

Vs

1 - 3

تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Dijon و PSG . تبدأ المباراة عند الساعة 19:00:00 يوم 2017-02-04

لوائح مباريات

2017-02-04

Montpellier
Bastia

Vs

2 - 1

تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Montpellier و Bastia . تبدأ المباراة عند الساعة 19:00:00 يوم 2017-02-04

لوائح مباريات

2017-02-04

Lille
Lorient

Vs

0 - 1

تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Lille و Lorient . تبدأ المباراة عند الساعة 19:00:00 يوم 2017-02-04

لوائح مباريات

2017-02-04

Bordeaux
Rennes

Vs

1 - 1

تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Bordeaux و Rennes . تبدأ المباراة عند الساعة 19:00:00 يوم 2017-02-04

لوائح مباريات

2017-02-04

Monaco
Nice

Vs

3 - 0

تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Monaco و Nice . تبدأ المباراة عند الساعة 16:00:00 يوم 2017-02-04

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