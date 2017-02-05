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4 شباط 2017
2 شباط 2017
24 كانون الثاني 2017
2017-02-04
1 - 1
تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Bayern München و Schalke 04 . تبدأ المباراة عند الساعة 14:30:00 يوم 2017-02-04
2017-02-05
2 - 0
تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Saint-Étienne و Olympique Lyonnais . تبدأ المباراة عند الساعة 20:00:00 يوم 2017-02-05
2017-02-05
0 - 2
تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Nantes و Nancy . تبدأ المباراة عند الساعة 16:00:00 يوم 2017-02-05
2017-02-05
4 - 0
تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Toulouse و Angers . تبدأ المباراة عند الساعة 14:00:00 يوم 2017-02-05
2017-02-04
0 - 1
تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Guingamp و Caen . تبدأ المباراة عند الساعة 19:00:00 يوم 2017-02-04
2017-02-04
1 - 3
تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Dijon و PSG . تبدأ المباراة عند الساعة 19:00:00 يوم 2017-02-04
2017-02-04
2 - 1
تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Montpellier و Bastia . تبدأ المباراة عند الساعة 19:00:00 يوم 2017-02-04
2017-02-04
0 - 1
تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Lille و Lorient . تبدأ المباراة عند الساعة 19:00:00 يوم 2017-02-04
2017-02-04
1 - 1
تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Bordeaux و Rennes . تبدأ المباراة عند الساعة 19:00:00 يوم 2017-02-04
2017-02-04
3 - 0
تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Monaco و Nice . تبدأ المباراة عند الساعة 16:00:00 يوم 2017-02-04
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