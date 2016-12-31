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لوائح مباريات

2016-12-31

Burnley
Sunderland

Vs

4-1

تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Burnley و Sunderland . تبدأ المباراة عند الساعة 15:00:00 يوم 2016-12-31

لوائح مباريات

2016-12-31

Chelsea
Stoke City

Vs

4-2

تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Chelsea و Stoke City . تبدأ المباراة عند الساعة 15:00:00 يوم 2016-12-31

لوائح مباريات

2016-12-31

Leicester City
West Ham United

Vs

1-0

تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Leicester City و West Ham United . تبدأ المباراة عند الساعة 15:00:00 يوم 2016-12-31

لوائح مباريات

2016-12-31

Manchester United
Middlesbrough

Vs

2-1

تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Manchester United و Middlesbrough . تبدأ المباراة عند الساعة 15:00:00 يوم 2016-12-31

لوائح مباريات

2016-12-31

Southampton
West Bromwich Albion

Vs

1-2

تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Southampton و West Bromwich Albion . تبدأ المباراة عند الساعة 15:00:00 يوم 2016-12-31

لوائح مباريات

2016-12-31

Swansea City
AFC Bournemouth

Vs

0-3

تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Swansea City و AFC Bournemouth . تبدأ المباراة عند الساعة 15:00:00 يوم 2016-12-31

لوائح مباريات

2016-12-31

Liverpool
Manchester City

Vs

1-0

تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Liverpool و Manchester City . تبدأ المباراة عند الساعة 17:30:00 يوم 2016-12-31

لوائح مباريات

2017-01-01

Watford
Tottenham Hotspur

Vs

0-0

تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Watford و Tottenham Hotspur . تبدأ المباراة عند الساعة 13:30:00 يوم 2017-01-01

لوائح مباريات

2017-01-01

Arsenal
Crystal Palace

Vs

0-0

تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Arsenal و Crystal Palace . تبدأ المباراة عند الساعة 16:00:00 يوم 2017-01-01

لوائح مباريات

2016-12-31

Huddersfield Town
Blackburn Rovers

Vs

1-1

تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Huddersfield Town و Blackburn Rovers . تبدأ المباراة عند الساعة 12:30:00 يوم 2016-12-31

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