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29 كانون الثاني 2017
29 كانون الثاني 2017
29 كانون الثاني 2017
29 كانون الثاني 2017
29 كانون الثاني 2017
2017-01-29
2 - 1
تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Athletic Club و Sporting Gijón . تبدأ المباراة عند الساعة 17:30:00 يوم 2017-01-29
2017-01-29
3 - 1
تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Espanyol و Sevilla . تبدأ المباراة عند الساعة 15:15:00 يوم 2017-01-29
2017-01-29
1 - 1
تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Real Betis و Barcelona . تبدأ المباراة عند الساعة 11:00:00 يوم 2017-01-29
2017-01-30
0 - 0
تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Vitória Setúbal و Benfica . تبدأ المباراة عند الساعة 20:00:00 يوم 2017-01-30
2017-01-29
2 - 4
تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Tubize و Antwerp . تبدأ المباراة عند الساعة 15:00:00 يوم 2017-01-29
2017-01-29
1 - 1
تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Mainz 05 و Borussia Dortmund . تبدأ المباراة عند الساعة 16:30:00 يوم 2017-01-29
2017-01-29
2 - 1
تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Freiburg و Hertha BSC . تبدأ المباراة عند الساعة 14:30:00 يوم 2017-01-29
2017-01-29
1 - 1
تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين PSG و Monaco . تبدأ المباراة عند الساعة 20:00:00 يوم 2017-01-29
2017-01-29
0 - 3
تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Toulouse و Saint-Étienne . تبدأ المباراة عند الساعة 16:00:00 يوم 2017-01-29
2017-01-29
3 - 1
تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Nice و Guingamp . تبدأ المباراة عند الساعة 14:00:00 يوم 2017-01-29
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