لوائح مباريات Celta de Vigo Málaga Vs 3 - 1 تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Celta de Vigo و Málaga . تبدأ المباراة عند الساعة 17:30:00 يوم 2017-01-08

لوائح مباريات Real Betis Leganés Vs 2 - 0 تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Real Betis و Leganés . تبدأ المباراة عند الساعة 15:15:00 يوم 2017-01-08

لوائح مباريات Athletic Club Deportivo Alavés Vs 0 - 0 تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Athletic Club و Deportivo Alavés . تبدأ المباراة عند الساعة 11:00:00 يوم 2017-01-08

لوائح مباريات Moreirense Belenenses Vs 0 - 0 تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Moreirense و Belenenses . تبدأ المباراة عند الساعة 20:00:00 يوم 2017-01-09

لوائح مباريات Sporting CP Feirense Vs 2 - 1 تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Sporting CP و Feirense . تبدأ المباراة عند الساعة 20:15:00 يوم 2017-01-08

لوائح مباريات Boavista Vitória Setúbal Vs 1 - 0 تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Boavista و Vitória Setúbal . تبدأ المباراة عند الساعة 18:00:00 يوم 2017-01-08

لوائح مباريات Rio Ave Chaves Vs 2 - 2 تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Rio Ave و Chaves . تبدأ المباراة عند الساعة 16:00:00 يوم 2017-01-08

لوائح مباريات Tondela Arouca Vs 1 - 2 تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Tondela و Arouca . تبدأ المباراة عند الساعة 16:00:00 يوم 2017-01-08

لوائح مباريات Lierse Lommel United Vs 5 - 1 تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Lierse و Lommel United . تبدأ المباراة عند الساعة 17:00:00 يوم 2017-01-08