لوائح مباريات Valencia Espanyol Vs 2 - 1 تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Valencia و Espanyol . تبدأ المباراة عند الساعة 11:00:00 يوم 2017-01-15

لوائح مباريات Sporting Braga Tondela Vs 0 - 0 تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Sporting Braga و Tondela . تبدأ المباراة عند الساعة 20:00:00 يوم 2017-01-16

لوائح مباريات Belenenses Rio Ave Vs 1 - 0 تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Belenenses و Rio Ave . تبدأ المباراة عند الساعة 20:15:00 يوم 2017-01-15

لوائح مباريات Porto Moreirense Vs 3 - 0 تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Porto و Moreirense . تبدأ المباراة عند الساعة 18:00:00 يوم 2017-01-15

لوائح مباريات Marítimo Paços de Ferreira Vs 3 - 1 تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Marítimo و Paços de Ferreira . تبدأ المباراة عند الساعة 16:00:00 يوم 2017-01-15

لوائح مباريات Union Saint-Gilloise Lierse Vs 0 - 0 تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Union Saint-Gilloise و Lierse . تبدأ المباراة عند الساعة 17:00:00 يوم 2017-01-15

لوائح مباريات Cercle Brugge Antwerp Vs 0 - 1 تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Cercle Brugge و Antwerp . تبدأ المباراة عند الساعة 13:30:00 يوم 2017-01-15

لوائح مباريات Olympique Marseille Monaco Vs 1 - 4 تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Olympique Marseille و Monaco . تبدأ المباراة عند الساعة 20:00:00 يوم 2017-01-15

لوائح مباريات Caen Olympique Lyonnais Vs 3 - 2 تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Caen و Olympique Lyonnais . تبدأ المباراة عند الساعة 16:00:00 يوم 2017-01-15