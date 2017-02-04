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2 شباط 2017
2 شباط 2017
2 شباط 2017
2 شباط 2017
2017-02-04
0 - 0
تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Borussia M'gladbach و Freiburg . تبدأ المباراة عند الساعة 14:30:00 يوم 2017-02-04
2017-02-04
0 - 0
تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Bayern München و Schalke 04 . تبدأ المباراة عند الساعة 14:30:00 يوم 2017-02-04
2017-02-03
1 - 0
تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Hamburger SV و Bayer Leverkusen . تبدأ المباراة عند الساعة 19:30:00 يوم 2017-02-03
2017-02-04
0 - 0
تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Guingamp و Caen . تبدأ المباراة عند الساعة 19:00:00 يوم 2017-02-04
2017-02-04
0 - 0
تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Dijon و PSG . تبدأ المباراة عند الساعة 19:00:00 يوم 2017-02-04
2017-02-04
0 - 0
تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Montpellier و Bastia . تبدأ المباراة عند الساعة 19:00:00 يوم 2017-02-04
2017-02-04
0 - 0
تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Lille و Lorient . تبدأ المباراة عند الساعة 19:00:00 يوم 2017-02-04
2017-02-04
0 - 0
تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Bordeaux و Rennes . تبدأ المباراة عند الساعة 19:00:00 يوم 2017-02-04
2017-02-04
0 - 0
تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Monaco و Nice . تبدأ المباراة عند الساعة 16:00:00 يوم 2017-02-04
2017-02-03
1 - 0
تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Metz و Olympique Marseille . تبدأ المباراة عند الساعة 19:45:00 يوم 2017-02-03
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نشرة اخبار الاولى-أغاني
07:00-08:00
احنا والشمس جيران
08:00-09:00
احنا والشمس جيران
09:00-10:00
احنا والشمس جيران
10:00-11:00
اخر حلاوه
11:00-12:30
اخر حلاوه
12:30-13:00
عيادة الشمس
13:00-13:30
عيادة الشمس
13:30-14:00
أغاني
14:00-15:00
برنامج الرياضة
15:00-16:00
برنامج الرياضة
16:00-17:00
برنامج الرياضة
17:00-18:00
أغاني
18:00-19:00
أغاني
19:00-20:00
الزمن ينعاد
20:00-21:00
الزمن ينعاد
21:00-22:00
أغاني
22:00-23:00
أغاني
23:00-00:00
برامج معادة
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