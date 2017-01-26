لوائح مباريات Barcelona Real Sociedad Vs 0 - 0 تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Barcelona و Real Sociedad . تبدأ المباراة عند الساعة 20:15:00 يوم 2017-01-26

لوائح مباريات Celta de Vigo Real Madrid Vs 2 - 2 تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Celta de Vigo و Real Madrid . تبدأ المباراة عند الساعة 20:15:00 يوم 2017-01-25

لوائح مباريات Eibar Atlético Madrid Vs 2 - 2 تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Eibar و Atlético Madrid . تبدأ المباراة عند الساعة 18:15:00 يوم 2017-01-25

لوائح مباريات Eupen Standard Liège Vs 0 - 0 تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Eupen و Standard Liège . تبدأ المباراة عند الساعة 19:30:00 يوم 2017-01-26

لوائح مباريات Sint-Truiden Mechelen Vs 2 - 1 تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Sint-Truiden و Mechelen . تبدأ المباراة عند الساعة 19:30:00 يوم 2017-01-25

لوائح مباريات Westerlo Anderlecht Vs 2 - 4 تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Westerlo و Anderlecht . تبدأ المباراة عند الساعة 19:30:00 يوم 2017-01-25

لوائح مباريات Lokeren Gent Vs 0 - 0 تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Lokeren و Gent . تبدأ المباراة عند الساعة 19:30:00 يوم 2017-01-25

لوائح مباريات Club Brugge Waasland-Beveren Vs 2 - 1 تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Club Brugge و Waasland-Beveren . تبدأ المباراة عند الساعة 19:30:00 يوم 2017-01-25

لوائح مباريات Coventry City Port Vale Vs 0 - 0 تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Coventry City و Port Vale . تبدأ المباراة عند الساعة 19:45:00 يوم 2017-01-25