لوائح مباريات Athletic Club Sporting Gijón Vs 2 - 1 تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Athletic Club و Sporting Gijón . تبدأ المباراة عند الساعة 17:30:00 يوم 2017-01-29

لوائح مباريات Espanyol Sevilla Vs 3 - 1 تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Espanyol و Sevilla . تبدأ المباراة عند الساعة 15:15:00 يوم 2017-01-29

لوائح مباريات Real Betis Barcelona Vs 1 - 1 تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Real Betis و Barcelona . تبدأ المباراة عند الساعة 11:00:00 يوم 2017-01-29

لوائح مباريات Vitória Setúbal Benfica Vs 0 - 0 تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Vitória Setúbal و Benfica . تبدأ المباراة عند الساعة 20:00:00 يوم 2017-01-30

لوائح مباريات Tubize Antwerp Vs 2 - 4 تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Tubize و Antwerp . تبدأ المباراة عند الساعة 15:00:00 يوم 2017-01-29

لوائح مباريات Mainz 05 Borussia Dortmund Vs 1 - 1 تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Mainz 05 و Borussia Dortmund . تبدأ المباراة عند الساعة 16:30:00 يوم 2017-01-29

لوائح مباريات Freiburg Hertha BSC Vs 2 - 1 تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Freiburg و Hertha BSC . تبدأ المباراة عند الساعة 14:30:00 يوم 2017-01-29

لوائح مباريات PSG Monaco Vs 1 - 1 تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين PSG و Monaco . تبدأ المباراة عند الساعة 20:00:00 يوم 2017-01-29

لوائح مباريات Toulouse Saint-Étienne Vs 0 - 3 تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Toulouse و Saint-Étienne . تبدأ المباراة عند الساعة 16:00:00 يوم 2017-01-29