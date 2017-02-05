لوائح مباريات Bayern München Schalke 04 Vs 1 - 1 تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Bayern München و Schalke 04 . تبدأ المباراة عند الساعة 14:30:00 يوم 2017-02-04

لوائح مباريات Saint-Étienne Olympique Lyonnais Vs 2 - 0 تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Saint-Étienne و Olympique Lyonnais . تبدأ المباراة عند الساعة 20:00:00 يوم 2017-02-05

لوائح مباريات Nantes Nancy Vs 0 - 2 تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Nantes و Nancy . تبدأ المباراة عند الساعة 16:00:00 يوم 2017-02-05

لوائح مباريات Toulouse Angers Vs 4 - 0 تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Toulouse و Angers . تبدأ المباراة عند الساعة 14:00:00 يوم 2017-02-05

لوائح مباريات Guingamp Caen Vs 0 - 1 تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Guingamp و Caen . تبدأ المباراة عند الساعة 19:00:00 يوم 2017-02-04

لوائح مباريات Dijon PSG Vs 1 - 3 تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Dijon و PSG . تبدأ المباراة عند الساعة 19:00:00 يوم 2017-02-04

لوائح مباريات Montpellier Bastia Vs 2 - 1 تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Montpellier و Bastia . تبدأ المباراة عند الساعة 19:00:00 يوم 2017-02-04

لوائح مباريات Lille Lorient Vs 0 - 1 تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Lille و Lorient . تبدأ المباراة عند الساعة 19:00:00 يوم 2017-02-04

لوائح مباريات Bordeaux Rennes Vs 1 - 1 تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Bordeaux و Rennes . تبدأ المباراة عند الساعة 19:00:00 يوم 2017-02-04