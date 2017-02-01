لوائح مباريات Manchester United Hull City Vs 0 - 0 تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Manchester United و Hull City . تبدأ المباراة عند الساعة 20:00:00 يوم 2017-02-01

لوائح مباريات West Ham United Manchester City Vs 0 - 0 تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين West Ham United و Manchester City . تبدأ المباراة عند الساعة 19:45:00 يوم 2017-02-01

لوائح مباريات Liverpool Chelsea Vs 1 - 1 تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Liverpool و Chelsea . تبدأ المباراة عند الساعة 20:00:00 يوم 2017-01-31

لوائح مباريات Swansea City Southampton Vs 2 - 1 تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Swansea City و Southampton . تبدأ المباراة عند الساعة 19:45:00 يوم 2017-01-31

لوائح مباريات Sunderland Tottenham Hotspur Vs 0 - 0 تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Sunderland و Tottenham Hotspur . تبدأ المباراة عند الساعة 19:45:00 يوم 2017-01-31

لوائح مباريات Middlesbrough West Bromwich Albion Vs 1 - 1 تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Middlesbrough و West Bromwich Albion . تبدأ المباراة عند الساعة 19:45:00 يوم 2017-01-31

لوائح مباريات Burnley Leicester City Vs 1 - 0 تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Burnley و Leicester City . تبدأ المباراة عند الساعة 19:45:00 يوم 2017-01-31

لوائح مباريات Arsenal Watford Vs 1 - 2 تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Arsenal و Watford . تبدأ المباراة عند الساعة 19:45:00 يوم 2017-01-31

لوائح مباريات AFC Bournemouth Crystal Palace Vs 0 - 2 تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين AFC Bournemouth و Crystal Palace . تبدأ المباراة عند الساعة 19:45:00 يوم 2017-01-31