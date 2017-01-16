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الحكومة تقرر التعامل مع ظاهرة تعدد الزوجات بشكل مغاير

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لوائح مباريات

2017-01-15

Valencia
Espanyol

Vs

2 - 1

تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Valencia و Espanyol . تبدأ المباراة عند الساعة 11:00:00 يوم 2017-01-15

لوائح مباريات

2017-01-16

Sporting Braga
Tondela

Vs

0 - 0

تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Sporting Braga و Tondela . تبدأ المباراة عند الساعة 20:00:00 يوم 2017-01-16

لوائح مباريات

2017-01-15

Belenenses
Rio Ave

Vs

1 - 0

تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Belenenses و Rio Ave . تبدأ المباراة عند الساعة 20:15:00 يوم 2017-01-15

لوائح مباريات

2017-01-15

Porto
Moreirense

Vs

3 - 0

تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Porto و Moreirense . تبدأ المباراة عند الساعة 18:00:00 يوم 2017-01-15

لوائح مباريات

2017-01-15

Marítimo
Paços de Ferreira

Vs

3 - 1

تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Marítimo و Paços de Ferreira . تبدأ المباراة عند الساعة 16:00:00 يوم 2017-01-15

لوائح مباريات

2017-01-15

Union Saint-Gilloise
Lierse

Vs

0 - 0

تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Union Saint-Gilloise و Lierse . تبدأ المباراة عند الساعة 17:00:00 يوم 2017-01-15

لوائح مباريات

2017-01-15

Cercle Brugge
Antwerp

Vs

0 - 1

تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Cercle Brugge و Antwerp . تبدأ المباراة عند الساعة 13:30:00 يوم 2017-01-15

لوائح مباريات

2017-01-15

Olympique Marseille
Monaco

Vs

1 - 4

تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Olympique Marseille و Monaco . تبدأ المباراة عند الساعة 20:00:00 يوم 2017-01-15

لوائح مباريات

2017-01-15

Caen
Olympique Lyonnais

Vs

3 - 2

تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Caen و Olympique Lyonnais . تبدأ المباراة عند الساعة 16:00:00 يوم 2017-01-15

لوائح مباريات

2017-01-15

Nice
Metz

Vs

0 - 0

تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Nice و Metz . تبدأ المباراة عند الساعة 14:00:00 يوم 2017-01-15

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