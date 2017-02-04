لوائح مباريات Borussia M'gladbach Freiburg Vs 0 - 0 تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Borussia M'gladbach و Freiburg . تبدأ المباراة عند الساعة 14:30:00 يوم 2017-02-04

لوائح مباريات Bayern München Schalke 04 Vs 0 - 0 تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Bayern München و Schalke 04 . تبدأ المباراة عند الساعة 14:30:00 يوم 2017-02-04

لوائح مباريات Hamburger SV Bayer Leverkusen Vs 1 - 0 تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Hamburger SV و Bayer Leverkusen . تبدأ المباراة عند الساعة 19:30:00 يوم 2017-02-03

لوائح مباريات Guingamp Caen Vs 0 - 0 تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Guingamp و Caen . تبدأ المباراة عند الساعة 19:00:00 يوم 2017-02-04

لوائح مباريات Dijon PSG Vs 0 - 0 تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Dijon و PSG . تبدأ المباراة عند الساعة 19:00:00 يوم 2017-02-04

لوائح مباريات Montpellier Bastia Vs 0 - 0 تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Montpellier و Bastia . تبدأ المباراة عند الساعة 19:00:00 يوم 2017-02-04

لوائح مباريات Lille Lorient Vs 0 - 0 تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Lille و Lorient . تبدأ المباراة عند الساعة 19:00:00 يوم 2017-02-04

لوائح مباريات Bordeaux Rennes Vs 0 - 0 تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Bordeaux و Rennes . تبدأ المباراة عند الساعة 19:00:00 يوم 2017-02-04

لوائح مباريات Monaco Nice Vs 0 - 0 تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Monaco و Nice . تبدأ المباراة عند الساعة 16:00:00 يوم 2017-02-04