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لوائح مباريات

2017-01-21

Schalke 04
Ingolstadt

Vs

1 - 0

تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Schalke 04 و Ingolstadt . تبدأ المباراة عند الساعة 14:30:00 يوم 2017-01-21

لوائح مباريات

2017-01-22

Olympique Lyonnais
Olympique Marseille

Vs

0 - 0

تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Olympique Lyonnais و Olympique Marseille . تبدأ المباراة عند الساعة 20:00:00 يوم 2017-01-22

لوائح مباريات

2017-01-22

Saint-Étienne
Angers

Vs

0 - 0

تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Saint-Étienne و Angers . تبدأ المباراة عند الساعة 16:00:00 يوم 2017-01-22

لوائح مباريات

2017-01-22

Monaco
Lorient

Vs

0 - 0

تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Monaco و Lorient . تبدأ المباراة عند الساعة 14:00:00 يوم 2017-01-22

لوائح مباريات

2017-01-21

Metz
Montpellier

Vs

2 - 0

تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Metz و Montpellier . تبدأ المباراة عند الساعة 19:00:00 يوم 2017-01-21

لوائح مباريات

2017-01-21

Guingamp
Rennes

Vs

1 - 1

تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Guingamp و Rennes . تبدأ المباراة عند الساعة 19:00:00 يوم 2017-01-21

لوائح مباريات

2017-01-21

Caen
Nancy

Vs

0 - 0

تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Caen و Nancy . تبدأ المباراة عند الساعة 19:00:00 يوم 2017-01-21

لوائح مباريات

2017-01-21

Dijon
Lille

Vs

0 - 0

تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Dijon و Lille . تبدأ المباراة عند الساعة 19:00:00 يوم 2017-01-21

لوائح مباريات

2017-01-21

Bordeaux
Toulouse

Vs

1 - 0

تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Bordeaux و Toulouse . تبدأ المباراة عند الساعة 19:00:00 يوم 2017-01-21

لوائح مباريات

2017-01-21

Nantes
PSG

Vs

0 - 2

تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Nantes و PSG . تبدأ المباراة عند الساعة 16:00:00 يوم 2017-01-21

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18 كانون الثاني 2017

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15 كانون الثاني 2017

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14 كانون الثاني 2017

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13 كانون الثاني 2017

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