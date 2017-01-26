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لوائح مباريات

2017-01-26

Barcelona
Real Sociedad

Vs

0 - 0

تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Barcelona و Real Sociedad . تبدأ المباراة عند الساعة 20:15:00 يوم 2017-01-26

لوائح مباريات

2017-01-25

Celta de Vigo
Real Madrid

Vs

2 - 2

تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Celta de Vigo و Real Madrid . تبدأ المباراة عند الساعة 20:15:00 يوم 2017-01-25

لوائح مباريات

2017-01-25

Eibar
Atlético Madrid

Vs

2 - 2

تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Eibar و Atlético Madrid . تبدأ المباراة عند الساعة 18:15:00 يوم 2017-01-25

لوائح مباريات

2017-01-26

Eupen
Standard Liège

Vs

0 - 0

تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Eupen و Standard Liège . تبدأ المباراة عند الساعة 19:30:00 يوم 2017-01-26

لوائح مباريات

2017-01-25

Sint-Truiden
Mechelen

Vs

2 - 1

تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Sint-Truiden و Mechelen . تبدأ المباراة عند الساعة 19:30:00 يوم 2017-01-25

لوائح مباريات

2017-01-25

Westerlo
Anderlecht

Vs

2 - 4

تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Westerlo و Anderlecht . تبدأ المباراة عند الساعة 19:30:00 يوم 2017-01-25

لوائح مباريات

2017-01-25

Lokeren
Gent

Vs

0 - 0

تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Lokeren و Gent . تبدأ المباراة عند الساعة 19:30:00 يوم 2017-01-25

لوائح مباريات

2017-01-25

Club Brugge
Waasland-Beveren

Vs

2 - 1

تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Club Brugge و Waasland-Beveren . تبدأ المباراة عند الساعة 19:30:00 يوم 2017-01-25

لوائح مباريات

2017-01-25

Coventry City
Port Vale

Vs

0 - 0

تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Coventry City و Port Vale . تبدأ المباراة عند الساعة 19:45:00 يوم 2017-01-25

لوائح مباريات

2017-01-25

Leeds United
Nottingham Forest

Vs

2 - 0

تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Leeds United و Nottingham Forest . تبدأ المباراة عند الساعة 19:45:00 يوم 2017-01-25

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