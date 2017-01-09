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9 كانون الثاني 2017
9 كانون الثاني 2017
9 كانون الثاني 2017
9 كانون الثاني 2017
9 كانون الثاني 2017
2017-01-08
3 - 1
تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Celta de Vigo و Málaga . تبدأ المباراة عند الساعة 17:30:00 يوم 2017-01-08
2017-01-08
2 - 0
تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Real Betis و Leganés . تبدأ المباراة عند الساعة 15:15:00 يوم 2017-01-08
2017-01-08
0 - 0
تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Athletic Club و Deportivo Alavés . تبدأ المباراة عند الساعة 11:00:00 يوم 2017-01-08
2017-01-09
0 - 0
تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Moreirense و Belenenses . تبدأ المباراة عند الساعة 20:00:00 يوم 2017-01-09
2017-01-08
2 - 1
تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Sporting CP و Feirense . تبدأ المباراة عند الساعة 20:15:00 يوم 2017-01-08
2017-01-08
1 - 0
تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Boavista و Vitória Setúbal . تبدأ المباراة عند الساعة 18:00:00 يوم 2017-01-08
2017-01-08
2 - 2
تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Rio Ave و Chaves . تبدأ المباراة عند الساعة 16:00:00 يوم 2017-01-08
2017-01-08
1 - 2
تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Tondela و Arouca . تبدأ المباراة عند الساعة 16:00:00 يوم 2017-01-08
2017-01-08
5 - 1
تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Lierse و Lommel United . تبدأ المباراة عند الساعة 17:00:00 يوم 2017-01-08
2017-01-08
4 - 0
تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Union Saint-Gilloise و OH Leuven . تبدأ المباراة عند الساعة 13:30:00 يوم 2017-01-08
نوافذ الستر
8 كانون الثاني 2017
شــذرات فـلسفيـة- 1
8 كانون الثاني 2017
يصرون على أن يكونوا مثلهم
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