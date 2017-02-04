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لوائح مباريات

2017-02-04

Borussia M'gladbach
Freiburg

Vs

0 - 0

تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Borussia M'gladbach و Freiburg . تبدأ المباراة عند الساعة 14:30:00 يوم 2017-02-04

لوائح مباريات

2017-02-04

Bayern München
Schalke 04

Vs

0 - 0

تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Bayern München و Schalke 04 . تبدأ المباراة عند الساعة 14:30:00 يوم 2017-02-04

لوائح مباريات

2017-02-03

Hamburger SV
Bayer Leverkusen

Vs

1 - 0

تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Hamburger SV و Bayer Leverkusen . تبدأ المباراة عند الساعة 19:30:00 يوم 2017-02-03

لوائح مباريات

2017-02-04

Guingamp
Caen

Vs

0 - 0

تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Guingamp و Caen . تبدأ المباراة عند الساعة 19:00:00 يوم 2017-02-04

لوائح مباريات

2017-02-04

Dijon
PSG

Vs

0 - 0

تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Dijon و PSG . تبدأ المباراة عند الساعة 19:00:00 يوم 2017-02-04

لوائح مباريات

2017-02-04

Montpellier
Bastia

Vs

0 - 0

تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Montpellier و Bastia . تبدأ المباراة عند الساعة 19:00:00 يوم 2017-02-04

لوائح مباريات

2017-02-04

Lille
Lorient

Vs

0 - 0

تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Lille و Lorient . تبدأ المباراة عند الساعة 19:00:00 يوم 2017-02-04

لوائح مباريات

2017-02-04

Bordeaux
Rennes

Vs

0 - 0

تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Bordeaux و Rennes . تبدأ المباراة عند الساعة 19:00:00 يوم 2017-02-04

لوائح مباريات

2017-02-04

Monaco
Nice

Vs

0 - 0

تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Monaco و Nice . تبدأ المباراة عند الساعة 16:00:00 يوم 2017-02-04

لوائح مباريات

2017-02-03

Metz
Olympique Marseille

Vs

1 - 0

تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Metz و Olympique Marseille . تبدأ المباراة عند الساعة 19:45:00 يوم 2017-02-03

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