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فلسطيني

أهالي غزة يؤدون صلاة الغائب على الصياد محمد الهسي

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لوائح مباريات

2017-01-08

Celta de Vigo
Málaga

Vs

3 - 1

تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Celta de Vigo و Málaga . تبدأ المباراة عند الساعة 17:30:00 يوم 2017-01-08

لوائح مباريات

2017-01-08

Real Betis
Leganés

Vs

2 - 0

تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Real Betis و Leganés . تبدأ المباراة عند الساعة 15:15:00 يوم 2017-01-08

لوائح مباريات

2017-01-08

Athletic Club
Deportivo Alavés

Vs

0 - 0

تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Athletic Club و Deportivo Alavés . تبدأ المباراة عند الساعة 11:00:00 يوم 2017-01-08

لوائح مباريات

2017-01-09

Moreirense
Belenenses

Vs

0 - 0

تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Moreirense و Belenenses . تبدأ المباراة عند الساعة 20:00:00 يوم 2017-01-09

لوائح مباريات

2017-01-08

Sporting CP
Feirense

Vs

2 - 1

تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Sporting CP و Feirense . تبدأ المباراة عند الساعة 20:15:00 يوم 2017-01-08

لوائح مباريات

2017-01-08

Boavista
Vitória Setúbal

Vs

1 - 0

تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Boavista و Vitória Setúbal . تبدأ المباراة عند الساعة 18:00:00 يوم 2017-01-08

لوائح مباريات

2017-01-08

Rio Ave
Chaves

Vs

2 - 2

تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Rio Ave و Chaves . تبدأ المباراة عند الساعة 16:00:00 يوم 2017-01-08

لوائح مباريات

2017-01-08

Tondela
Arouca

Vs

1 - 2

تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Tondela و Arouca . تبدأ المباراة عند الساعة 16:00:00 يوم 2017-01-08

لوائح مباريات

2017-01-08

Lierse
Lommel United

Vs

5 - 1

تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Lierse و Lommel United . تبدأ المباراة عند الساعة 17:00:00 يوم 2017-01-08

لوائح مباريات

2017-01-08

Union Saint-Gilloise
OH Leuven

Vs

4 - 0

تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Union Saint-Gilloise و OH Leuven . تبدأ المباراة عند الساعة 13:30:00 يوم 2017-01-08

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