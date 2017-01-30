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توسيع الخارطة الهيكلية لمدينة رهط بهدف تهجير أهالي قرية الزرنوق

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عاطف أبو الرُب للشمس: "مخيم جنين يشهد اقتحامات متكررة لقوات الإحتلال منذ أيام"

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/ 1

النقب

الحكومة الاسرائيلية تصرّ على هدم أم الحيران ومناشدة الجماهير للتوجه للقرية

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نزار حيدر للشمس: "لن يُعاد أي مُسافر لبلده وتم إطلاق سراحهم جميعا"

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الأسير الفلسطيني سامر عودة يهرب من مستشفى العفولة

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توسيع الخارطة الهيكلية لمدينة رهط بهدف تهجير أهالي قرية الزرنوق

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لوائح مباريات

2017-01-29

Athletic Club
Sporting Gijón

Vs

2 - 1

تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Athletic Club و Sporting Gijón . تبدأ المباراة عند الساعة 17:30:00 يوم 2017-01-29

لوائح مباريات

2017-01-29

Espanyol
Sevilla

Vs

3 - 1

تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Espanyol و Sevilla . تبدأ المباراة عند الساعة 15:15:00 يوم 2017-01-29

لوائح مباريات

2017-01-29

Real Betis
Barcelona

Vs

1 - 1

تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Real Betis و Barcelona . تبدأ المباراة عند الساعة 11:00:00 يوم 2017-01-29

لوائح مباريات

2017-01-30

Vitória Setúbal
Benfica

Vs

0 - 0

تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Vitória Setúbal و Benfica . تبدأ المباراة عند الساعة 20:00:00 يوم 2017-01-30

لوائح مباريات

2017-01-29

Tubize
Antwerp

Vs

2 - 4

تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Tubize و Antwerp . تبدأ المباراة عند الساعة 15:00:00 يوم 2017-01-29

لوائح مباريات

2017-01-29

Mainz 05
Borussia Dortmund

Vs

1 - 1

تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Mainz 05 و Borussia Dortmund . تبدأ المباراة عند الساعة 16:30:00 يوم 2017-01-29

لوائح مباريات

2017-01-29

Freiburg
Hertha BSC

Vs

2 - 1

تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Freiburg و Hertha BSC . تبدأ المباراة عند الساعة 14:30:00 يوم 2017-01-29

لوائح مباريات

2017-01-29

PSG
Monaco

Vs

1 - 1

تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين PSG و Monaco . تبدأ المباراة عند الساعة 20:00:00 يوم 2017-01-29

لوائح مباريات

2017-01-29

Toulouse
Saint-Étienne

Vs

0 - 3

تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Toulouse و Saint-Étienne . تبدأ المباراة عند الساعة 16:00:00 يوم 2017-01-29

لوائح مباريات

2017-01-29

Nice
Guingamp

Vs

3 - 1

تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Nice و Guingamp . تبدأ المباراة عند الساعة 14:00:00 يوم 2017-01-29

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توسيع الخارطة الهيكلية لمدينة رهط بهدف تهجير أهالي قرية الزرنوق

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29 كانون الثاني 2017

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29 كانون الثاني 2017

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