لوائح مباريات Schalke 04 Ingolstadt Vs 1 - 0 تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Schalke 04 و Ingolstadt . تبدأ المباراة عند الساعة 14:30:00 يوم 2017-01-21

لوائح مباريات Olympique Lyonnais Olympique Marseille Vs 0 - 0 تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Olympique Lyonnais و Olympique Marseille . تبدأ المباراة عند الساعة 20:00:00 يوم 2017-01-22

لوائح مباريات Saint-Étienne Angers Vs 0 - 0 تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Saint-Étienne و Angers . تبدأ المباراة عند الساعة 16:00:00 يوم 2017-01-22

لوائح مباريات Monaco Lorient Vs 0 - 0 تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Monaco و Lorient . تبدأ المباراة عند الساعة 14:00:00 يوم 2017-01-22

لوائح مباريات Metz Montpellier Vs 2 - 0 تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Metz و Montpellier . تبدأ المباراة عند الساعة 19:00:00 يوم 2017-01-21

لوائح مباريات Guingamp Rennes Vs 1 - 1 تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Guingamp و Rennes . تبدأ المباراة عند الساعة 19:00:00 يوم 2017-01-21

لوائح مباريات Caen Nancy Vs 0 - 0 تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Caen و Nancy . تبدأ المباراة عند الساعة 19:00:00 يوم 2017-01-21

لوائح مباريات Dijon Lille Vs 0 - 0 تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Dijon و Lille . تبدأ المباراة عند الساعة 19:00:00 يوم 2017-01-21

لوائح مباريات Bordeaux Toulouse Vs 1 - 0 تابع البث المباشر لمباراة كرة القدم بين Bordeaux و Toulouse . تبدأ المباراة عند الساعة 19:00:00 يوم 2017-01-21